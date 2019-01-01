Григорий Серёдкин За год средняя стоимость автомобиля с пробегом в Пермском крае выросла на 11% Поделиться Поделиться Твитнуть

Средняя стоимость автомобиля с пробегом во втором квартале 2020 года выросла на 11% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Количество продаж подержанных автомобилей во втором квартале 2020 года снизилось на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и на 1% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Как сообщают специалисты портала «Авито Авто», по итогам второго квартала 2020 года рост цен на вторичном авторынке Прикамья продолжается. Так, средняя стоимость подержанных автомобилей в крае выросла по сравнению с первым кварталом 2020 года на 2% и составила 393 тыс. руб.

В целом по РФ динамика цен различается от региона к региону: в Краснодарском крае подержанные машины подорожали на 4%, а снижение отмечено в Свердловской и Самарской областях (-3%).

Также во втором квартале 2020 года наблюдалось общероссийское снижение количества сделок на 4% как по сравнению со вторым кварталом 2019 года, так и с первым кварталом 2020 года. Снижение объясняется падением спроса в апреле, когда в стране начал действовать режим самоизоляции. А автосалоны ещё не адаптировались к работе в удалённом формате.

Однако уже к середине мая спрос начал восстанавливаться. С 1 по 20 мая число запросов контактов продавцов легковых автомобилей с пробегом выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом апреля. На конец июня спрос на легковые автомобили с пробегом вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня марта 2020 года.

Лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя стоимость в регионе составляет 306 тыс. руб.). На втором месте Омская область (327 тыс. руб.), на третьем — Волгоградская область (343 тыс. руб.).

Самые дорогие подержанные автомобили в Московской области (627 тыс. руб.), Ленинградской области (533 тыс. руб.) и в Краснодарском крае (460 тыс. руб.).

Отметим, самыми продаваемыми во втором квартале 2020 года почти во всех регионах России вновь стали автомобили ВАЗ (LADA). Исключение составляют вторичные рынки Иркутской и Новосибирской областей, где лидирует Toyota.

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