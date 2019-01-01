Евгения Пастухова журналист На выборы губернатора Пермского края заявился восьмой кандидат Срок выдвижения истёк 5 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 5 июля, завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского края. Всего документы на выдвижение представили восемь кандидатов: врио главы региона Дмитрий Махонин (самовыдвижение), бывший директор ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгений Козлов («Патриоты России»), руководитель фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников (ЛДПР), владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин («Справедливая Россия»), исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» Павел Панков, секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, предприниматель Андрей Михеев («Российский объединённый трудовой фронт»), а также правозащитник Филипп Чернышев (самовыдвижение). Чернышев подал документы за несколько минут до окончания срока: поздно вечером 5 июля (срок выдвижения заканчивается в 00:00).

«В соответствии с законом в настоящее время по сведениям, представленным каждым кандидатом, будут проводиться проверочные мероприятия», — сообщили в крайизбиркоме.

Документы на регистрацию можно подать до 18:00 29 июля. Всем кандидатам, помимо установленного пакета документов, надо собрать минимум по 102 подписи муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам — предоставить также около 20 тыс. подписей избирателей. Отметим, что до 25% подписей можно собрать через портал «Госуслуги». Сами выборы назначены на 13 сентября

Ранее о своём выдвижении заявляли юрист и член Генсовета «Партии роста» Антон Любич, а также экс-депутат Госдумы Павел Анохин. Однако они поменяли планы, сославшись на сложности с прохождением муниципального фильтра.

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