Мария Сыропятова Антон Любич отказался от участия в выборах губернатора Пермского края Кандидат решил не мешать соперникам собирать подписи Поделиться Поделиться Твитнуть

Юрист и член Генсовета «Партии роста» Антон Любич отказался от выдвижения в качестве кандидата в губернаторы Пермского края. Об этом он сам рассказал «Новому компаньону».

Назначенная на сегодня конференция пермского регионального отделения партии также не состоится.

По словам Антона Любича, решение связано с невозможностью пройти муниципальный фильтр.

«Решил не пользоваться возможностью, предоставленной партией, и не подавать документы в избирательную комиссию, поскольку это препятствовало бы сбору подписей муниципальных депутатов другими кандидатами», — рассказал Антон Любич.

Напомним, вчера президиум федерального политического совета «Партии роста» рекомендовал Антона Любича к выдвижению в качестве кандидата в губернаторы Пермского края.

В общей сложности о своём выдвижении в крайизбирком уже заявили семь кандидатов: врио главы региона Дмитрий Махонин (самовыдвижение), бывший директор ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгений Козлов («Патриоты России»), руководитель фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников (ЛДПР), владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин («Справедливая Россия»), исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» Павел Панков, секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова и предприниматель Андрей Михеев («Российский объединённый трудовой фронт»).

Срок выдвижения заканчивается 5 июля. До 29 июля кандидаты должны предоставить документы на регистрацию. Им надо собрать минимум по 102 подписи муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам — предоставить также около 20 тыс. подписей избирателей. Отметим, что до 25% подписей можно собрать через портал «Госуслуги». Сами выборы назначены на 13 сентября.





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