В Пермском крае от коронавируса скончался ещё один человек

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За прошедшие сутки в Пермском крае от коронавируса скончался ещё один пациент.  Таким образом, с начала эпидемии от COVID-19 скончались 80 человек. Ещё 50 человек скончались от других причин, но пациенты были инфицированы коронавирусом. 

Всего с начала эпидемии в Пермском крае коронавирус диагностирован у 3857 человек, из них 2926 выздоровели. На утро 3 июля скончались четверо. 


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