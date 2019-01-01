Дмитрий Енцов журналист За сутки в Пермском крае из-за COVID-19 скончались четыре пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались четыре пациента, у которых ранее обнаружен коронавирус.

Непосредственно от коронавируса скончались пациенты в возрасте 69 и 88 лет. Ещё два летальных случая зафиксированы от других заболеваний, но пациенты в возрасте 51 и 88 лет также были инфицированы.

Таким образом, коронавирус прямо или косвенно стал причиной 129 летальных случаев в Пермском крае с начала пандемии.

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