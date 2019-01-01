Оперштаб разрешил пермским турфирмам выполнять речные круизы в другие регионы Водный туризм по краю по-прежнему запрещён Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В указ губернатора Пермского края об ограничительных мерах, связанных с распространением коронавируса, внесены изменения в части организаций, предоставляющих услуги по среднесрочным и долгосрочным речным круизам. Со 2 июля они могут возобновить свою деятельность.

Напомним, ранее представители этой отрасли оценивали убытки от запрета работать в 1,5 млрд руб.

«Принятое решение было положительно встречено туристическим сообществом. Благодаря снятым ограничениям для жителей края стали доступны речные круизы. Кроме того, сейчас мы готовы встретить туристов из других регионов России», — отметила Юлия Ветошкина, руководитель Агентства по туризму и молодёжной политике Прикамья.

Среднесрочные и долгосрочные речные круизы подразумевают длительные поездки, например до Астрахани.

Данная мера не распространяется на речные «трамвайчики» или круизы в пределах Пермского края.

При этом перевозчики, которые приняли решение возобновить деятельность, обязаны придерживаться рекомендаций, установленных Министерством транспорта РФ и Роспотребнадзором РФ. В частности, все участники круиза, включая персонал, ежедневно обязаны проходить температурный контроль, регулярно использовать антисептики, при выходе за пределы судна использовать средства индивидуальной защиты, а по возвращении измерять температуру. Кроме того, везде, где это допустимо, должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 м, а все контактные поверхности необходимо регулярно обрабатывать антисептическими средствами.

При посадке двери в пассажирские помещения и каюты должны быть постоянно открыты (чтобы избежать контакта с дверными ручками) и зафиксированы; численность принимаемых пассажиров уменьшается пропорционально имеющимся площадям и требуемым безопасным дистанциям. Минимальное расстояние между пассажирами 1,5 м должно поддерживаться в течение всего рейса, если это допустимо конструктивными особенностями судна. По окончании каждого рейса проводится обязательная дезинфекция судовых помещений, включая каюты и палубы.

Чтобы возобновить деятельность, организации должны уведомить об этом минпромторг Пермского края и Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, направив на адреса электронной почты info@minpromtorg.permkrai.ru и urpn@59.rospotrebnadzor.ru соответствующее уведомление (приложено по ссылке).

В Пермском крае работают шесть круизных туроператоров: «Спутник-РМК», «Кама-Трэвел», «Кубань», «Экспресс-Тур», «Большой Маяк» и «ИН ТУР БЮРО». Круизный флот региона состоит из девяти теплоходов. Общая пассажировместимость пермского речного пассажирского флота — 2230 человек. Круизы, организуемые пермскими операторами, имеют широкую географию и включают круизы по рекам Каме, Волге, Ладожскому и Онежскому озёрам, Балтийскому, Белому и Чёрному морям. В 2019 году 38 755 человек воспользовались услугами пермских круизных компаний.





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