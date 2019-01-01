Дмитрий Енцов журналист Определён победитель на право проектирования Пермского центра выявления одарённых детей Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам аукциона право выполнения проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство Центра выявления и поддержки одарённых детей получило ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Монолит».

При начальной стоимости лота в 21,2 млн руб. компания предложила выполнить работы за 18 млн руб.

Контракт вступит в силу 20 июля, и они должны быть выполнены до 30 июня 2021 года.

Напомним, в январе этого года тогда ещё губернатором Пермского края Максимом Решетниковым было объявлено, что мощность будущего центра будет увеличена — со 100 учебных мест и 112 мест для проживания в интернате до 200 и 212 мест соответственно.

Само строительство центра запланировано на 2022 год. Он должен представлять собой профильный лагерь с 14-дневной сменой, где ребята будут учиться по разным направлениям, связанным с творчеством и развитием интеллекта. Центр займётся реализацией современных программ дополнительного образования по технической, художественной, социально-педагогической и естественнонаучной направленностям.

В перечне объектов капитального строительства стоимость проектирования и строительства указана как 544,5 млн руб. При этом, по информации краевого правительства, на реализацию проекта только из федерального бюджета предусмотрено финансирование в объёме 319,9 млн руб.

Планируется, что располагаться объект будет в правобережной части Перми, на ул. Академика Королёва.

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