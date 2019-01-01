Наталья Тимофеева журналист Пермский Центр выявления одарённых детей вдвое увеличит число мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 14 января, губернатор Максим Решетников внёс в Заксобрание проект поправок в Перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края, принятый 22 августа 2019 года. Депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании 23 января.

В частности, по объекту «Строительство Центра выявления и поддержки одарённых детей» предлагается уточнить мощность объекта, увеличив её со 100 учебных мест и 112 мест для проживания в интернате до 200 и 212 мест соответственно. Таким образом, центр сможет вместить в себя в два раза больше детей, чем планировалось. Мощность объекта увеличили после анализа объектов-аналогов в других городах России.

Напомним, что в 2021—2022 годах в крае планируется построить центр по аналогии с федеральным центром «Сириус» для одарённых детей. Как пояснили в министерстве образования, региональный центр будет представлять собой профильный лагерь с 14-дневной сменой, где ребята будут учиться по разным направлениям, связанным с творчеством и развитием интеллекта. Пермский центр выявления и поддержки одарённых детей займётся реализацией современных программ дополнительного образования по технической, художественной, социально-педагогической и естественнонаучной направленностям.

В Перечне объектов капитального строительства стоимость проектирования и строительства указана как 544,5 млн руб. При этом, по информации краевого правительства, на реализацию проекта только из федерального бюджета предусмотрено финансирование в объёме 319,9 млн руб.