В ближайшие три года дистанционное образование в Пермском крае не станет обязательным Краевой минобр разъяснил суть эксперимента для школ Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральные власти планируют провести в ряде регионов России эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования (СПО) и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного образования детей и взрослых. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В перечень субъектов РФ, на территории которых запланировано проведение данного эксперимента в 2020-2022 годах, вошли Пермский край и ещё 12 регионов. В краевом министерстве образования пояснили, что в эксперимент вошли именно эти регионы, так как в 2019 году именно они получили субсидии на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры школ. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во всех регионах страны завершится до 2024 года

В рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды Пермский край получит из федерального бюджета для закупки компьютеров и интерактивных комплексов в 2020 году — 216,7 млн. руб. для 101 школы края, а в 2021 году — 115,6 млн. руб. для 19 школ и 35 учреждений СПО.

В минобре отмечают, что цифровая образовательная среда — это совокупность условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Речь идёт об использовании электронных информационных и образовательных ресурсов, технологических средств и технологий, обеспечивающих освоение образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся.

«Проект и эксперимент 2020-2022 годах не предполагают обязательного перехода только на дистанционные образовательные технологии. Целью создания ЦОС является обеспечение равных условий качественного образования детей вне зависимости от места их нахождения», — подчеркнули в министерстве образования.

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