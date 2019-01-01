Наталья Тимофеева журналист Пермский край может войти в эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды Проект пройдёт в 2020-2022 годах Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Ольга Банникова

Федеральные власти планируют провести в ряде регионов России эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного образования детей и взрослых.

Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас проект постановления правительства проходит общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу. Они завершатся 10 июля и 2 июля.

В проекте постановления говорится, что цифровую образовательную среду создадут для обеспечения равных условий качественного образования детей вне зависимости от места их нахождения. В частности, речь идёт об организации непрерывного образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. Коммуникация между учеником и преподавателем будет осуществляться в том числе с использованием сервисов мгновенного обмена сообщениями и социальных сетей.

Эксперимент планируется начать уже 1 сентября 2020 года. Первый год эксперимента потратят на создание, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Моя школа», а также приобретение контента и образовательных сервисов у поставщиков контента и образовательных сервисов. Регионам нужно обеспечить все образовательные организации высокоскоростным интернетом и необходимым компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием за девять месяцев с начала эксперимента.

Эксперимент завершится 31 декабря 2022 года. Планируется, что в нём будут участвовать Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область — Кузбасс, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. В пояснительной записке говорится, что все эти регионы подтвердили свои намерения принять участие во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды.

Для проведения эксперимента регионы получат субсидию из федерального бюджета. Как ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, для эксперимента по внедрению ЦОС инфраструктуры в 1,7 тыс. российских школ субъектам РФ выделят 3 млрд руб.

Напомним, что из-за пандемии многие школы вынужденно перешли на онлайн-обучение. Поэтому Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект о совершенствовании системы дистанционного образования в стране.

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