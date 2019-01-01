Четверть жителей Пермского края проголосовали по вопросу внесения поправок в Конституцию Поделиться Поделиться Твитнуть

За четыре дня с момента старта общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ своё мнение высказали 552 208 жителей Прикамья, что превышает четверть от общего числа участников голосования, сообщает крайизбирком.

Напомним, голосование стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Избирательная комиссия отмечает, что с 08:00 до 20:00 можно проголосовать на своём участке, с 17:30 до 22:00 — во дворе (по графику выездов членов комиссий). Кроме того, до 17:00 1 июля можно вызвать избирком для голосования дома.

С 5 по 21 июня жители Пермского края могли выбрать удобный для себя участок для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию (так называемый механизм «Мобильный избиратель»). В Прикамье этой возможностью воспользовались 83 479 человек.

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