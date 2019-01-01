Евгения Пастухова журналист В Прикамье началось голосование по поправкам в Конституцию В течение недели проголосовать можно будет и во дворе, и дома Поделиться Поделиться Твитнуть

С 25 июня в России и Пермском крае стартовала процедура голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. С 25 июня по 1 июля в регионе будут работать 1780 участковых избирательных комиссий, на которых можно проголосовать с 08:00 до 20:00 каждый день, сообщает пресс-служба краевого избиркома.

Кроме того, с 25 по 30 июня можно будет высказать своё мнение по поправкам в своём дворе по месту прописки или прикрепления к участку. Для этого в один из дней с 17:30 до 22:00 будет организован выезд членов участковой комиссии в каждый из дворов многоквартирных домов Пермского края. О дате выезда обещают известить специальны м объявлени ем в подъездах.

Также с 25 июня по 1 июля можно проголосовать дома, если, отмечает избирком, «по уважительной причине» не получается посетить участок. « Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию, сообщить о желании проголосовать дома и оговорить удобное время для голосования. Участник голосования также может передать свою просьбу о желании проголосовать на дому через волонт ё ров, соседей, знакомых. При этом такое голосование будет производиться бесконтактно: комиссии не будут заходить домой к гражданам. Они будут ждать результат волеизъявления на площадке подъезда, гражданину будет передан специальный пакет для голосования. В обработанном дезинфекторами пакете будут содержаться средства индивидуальной защиты, ручка, бюллетень и выписка из реестра о получении бюллетеня», — говорят в избирательной комиссии Пермского края. .

В се члены комиссий будут в средствах индивидуальной защиты, а голосующим будут выдаваться маски, перчатки, индивидуальные ручки и антисептики для рук, отмечает председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Все помещения и поверхности будут постоянно дезинфицироваться, а потоки голосующих граждан будут разделены.

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