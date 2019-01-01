83 тыс. жителей края воспользовались «Мобильным избирателем» при голосовании за поправки в Конституцию Поделиться Поделиться Твитнуть

С 5 по 21 июня жители Пермского края могли выбрать удобный для себя участок для голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию (так называемый механизм «Мобильный избиратель»). В Прикамье этой возможностью воспользовались 83 479 тыс. человек. По этому показателю регион занял первое место в Приволжском федеральном округе и восьмое — в России, уступив транзитным регионам, сообщает пресс-служба крайизбиркома. «Мобильный избиратель» позволяет избирателям проголосовать там, где им удобно, по месту фактического нахождения, а не по месту регистрации. Соответственно, они исключаются из списков избирателей по прописке, чтобы избежать двойного учёта и голосования. Причём, как показывает опыт, такие избиратели делают свой выбор осознанно, и более 85% из них приходят на выбранные участки и голосуют», — отметили в ведомстве.

Напомним, голосование по поправкам стартовало вчера, 25 июня, и продлится до 1 июля. По информации Общественной палаты Пермского края, первый день прош ё л без нарушений, с соблюдением мер санитарной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.