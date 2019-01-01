Григорий Серёдкин Выборы нового ректора ПГГПУ состоятся 29 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Очное голосование по выборам нового ректора ПГГПУ (Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета) состоится 29 июня. Об этом сообщают в пресс-службе университета. На должность претендуют два кандидата.





Напомним , в сего заявились четыре кандидата: врио ректора ПГГПУ Константин Егоров, и. о. проректора по внеучебной работе Олег Лысенко, декан математического факультета Ирина Власова и завкафедрой педагогики и психологии Борис Крузе. Однако позже двое других кандидатов (Ирина Власова и Борис Крузе) написали заявление о снятии своей кандидатуры по собственному желанию. На последнем учёном совете (9 июня) это решение было рассмотрено и принято. Однако позже двое других кандидатов (Ирина Власова и Борис Крузе) написали заявление о снятии своей кандидатуры по собственному желанию. На последнем учёном совете (9 июня) это решение было рассмотрено и принято.





Даты проведения голосования согласованы с Минпросвещения РФ. 26 июня пройдёт организационный этап в формате видеоконференции. 125 голосующих делегатов будут проинструктированы о правилах проведения очного тайного голосования в условиях действия ограничительных мер, в связи с угрозой распространения COVID-19.

29 июня состоится процедура выборов в очном формате. Участок для голосования будет оборудован в IV учебном корпусе ПГГПУ (ул. Пушкина, 42). Для избежания скопления людей, делегаты будут приходить на участок согласно определённому графику, в котором указан временной интервал для голосования от 10 до 15 минут. Предусмотрен раздельный вход и выход с участка.





30 июня в формате видеоконференции будут подведены итоги голосования.





Отметим, что 14 июня 2019 года в педагогический университет поступил приказ Минобрнауки РФ о снятии ректора ПГГПУ, депутата краевого Заксобрания Андрея Колесникова с должности руководителя вуза. Отставка Андрея Колесникова связана с достижением им предельного возраста пребывания в должности (65 лет). Физик-теоретик Андрей Колесников руководил вузом с 2001 года и неоднократно переизбирался на данный пост. Исполняющим обязанности ректора университета после отставки Колесникова и по сей день является один из кандидатов на должность ректора Константин Егоров.





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