Григорий Серёдкин Учёный совет ПГГПУ утвердил кандидатов на должность ректора Поделиться Поделиться Твитнуть

11 февраля учёный совет Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) утвердил окончательный список кандидатур на должность ректора вуза. Об этом сообщает пресс-служба университета.

На пост ректора вуза заявились четыре кандидата. Ими стали врио ректора ПГГПУ Константин Егоров, и. о. проректора по внеучебной работе Олег Лысенко, декан математического факультета Ирина Власова и завкафедрой педагогики и психологии Борис Крузе. Документы, предоставленные кандидатами, соответствуют всем необходимым требованиям. Все кандидатуры утверждены учёным советом.

Следующим этапом процедуры выборов станет аттестация кандидатов в Минобрнауки России, которая состоится 3 марта. После неё будет назначена дата выборной конференции.