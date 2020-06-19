Депутат Пермской гордумы Александр Филиппов вылечился от коронавируса
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Депутат Пермской гордумы Александр Филиппов сообщил, что больше не болеет коронавирусом. «Пришёл второй подряд отрицательный тест», — написал он на своей странице в Facebook.
Ранее мы сообщали о том, что болезнь у Филиппова протекала бессимптомно. Он находится на самоизоляции дома.
Коронавирус также диагностирован у депутата гордумы Владимира Плотникова, он проходит лечение в больнице. Позже стало известно, что заболела дочь депутата.
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