Депутат Пермской гордумы Александр Филиппов заразился коронавирусом
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У депутата Пермской городской думы Александра Филиппова диагностирован коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Болезнь протекает бессимптомно. Сейчас Александр Филиппов находится на самоизоляции дома, круг лиц, с которыми контактировал депутат, установлен, организована проверка.
Напомним, в Пермском крае выявлено свыше 2 тыс. заражённых коронавирусом.
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