Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае число инфицированных COVID-19 превысило 2,2 тыс. человек За минувшие сутки положительные тесты подтвердились у 67 жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По информации управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 67 новых случаев коронавируса.

Из них один случай — посмертный. Он относится к 58-летней пациентке, которая, как отметили в минздраве, скончалась «от сопутствующего заболевания».

Из остальных 66 случаев — 38 женщин, 20 мужчин, восемь детей.

Таким образом, на данный момент общее количество инфицированных за всё время в регионе составляет 2202 человека: 892 человека проходят лечение (502 находятся в больнице, 390 — в домашних условиях без выявленных симптомов), 1241 (+21 за сутки) выздоровели, 69 (+1) скончались.

Из всех заболевших — 277 (+5) медработников.

Больше всего инфицированных за всё время жителей региона — в Перми (1540 случаев), далее следуют Пермский район (112), Октябрьский городской округ (65), Чусовой (48), Краснокамск (46), Березники (26), Чайковский (25), Добрянка (19), Суксун (18), Бардымский муниципальный округ (17). Всего хотя бы один случай за всё время зафиксирован в 42 территории Пермского края.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в регионе составил 81,2 на 100 тыс. населения (76-е место среди субъектов РФ).

По количеству инфицированных в регионах России за всё время Пермский край находится на 52-м (0) месте.

Коэффициент заражаемости за сутки в Прикамье составил 0,96 (то есть один инфицированный в среднем заражает 0,96 человека).

Подозрение на инфекцию зафиксировано у 156 человек.

2992 (+97) человека находятся на домашнем карантине по причине возвращения из-за границы или контактов с инфицированными.

За последние сутки в России подтверждены 8985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего в стране за всё время зарегистрировано 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5971 (+112) летальный исход, выздоровели 230 688 (+3957) человек.

Среди стран мира по общему количеству заражённых Россия расположилась на 3-м (0) месте, по динамике новых инфицированных — на 4-м (0) месте.

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