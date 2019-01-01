НПО «Искра» возглавил Сергей Юрасов Поделиться Поделиться Твитнуть

Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников представил 17 июня нового гендиректора НПО «Искра». Им стал Сергей Юрасов, который ранее занимал должность замдиректора по производству НПО «Энергомаш».





Теперь уже бывший гендиректор «Искры » Дмитрий Сыров покинул предприятие. Он проработал в этой должности чуть больше года.





В ходе визита в Пермь Максим Овчинников и врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин также обсудили перспективы развития предприятия.









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