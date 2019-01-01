В конце июня Прикамье посетит глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников провели рабочую встречу.

Стороны обсудили перспективы развития предприятий «Искра» и «Протон-ПМ».

Относительно НПО «Искра» Максим Овчинников заявил, что предприятие сможет рассчитаться с долгами.

Максим Овчинников, первый заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос»:

— Все контракты исполнены на 90-95%. Это готовое оборудование в цехах, которое надо доукомплектовать и обеспечить поставку. Нас заверил менеджмент «Искры», что обязательства перед контрагентами будут выполнены в полном объёме. Это позволит рассчитаться с долгами и дальше загружать кооперацию и исполнять новые контрактные обязательства.

По словам Овчинникова, госкорпорация сменила подходы к управлению дочерними предприятиями. Напомним, ранее на НПО «Искра» сменилось руководство: генеральный директор и главный конструктор.

«Глубоко вовлекаемся в производственный процесс и проблемы, которые возникают на предприятии. Любую помощь оказываем — административную, методическую, кадровую. Собираем новую команду из отрасли и приводим сюда, чтобы менять подходы работы. Кроме того, мы часто помогаем материально, даём займы и субсидии», - отметил Овчинников.

По словам врио главы Пермского края Дмитрия Махонина, «Искра» может начать развивать кооперацию внутри региона.

«Законтрактовано предприятие, главное — своевременность исполнения. Рассчитываем, что переподпишем соглашение о сотрудничестве, где детализированно пропишем вопросы внутрикраевой кооперации, в честности, с «Мотовилихинскими заводами», — пояснил Махонин.

Дополнительную поддержку получит «Протон-ПМ».

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— На территории «Протон-ПМ» реализуем инвестпроект на 12 млрд и недавно правительство приняло решение его докапитализировать на 4,3 млрд руб. Это позволит предприятию смотреть в будущее и развивать производство.

«По «Протон-ПМ» перспективы серьезные. Будем делать всё, чтобы производство здесь развивалось и было устойчивым. Будем развивать современную новую линейку двигателей, нагружать пермские предприятия», — пояснил Овчинников.

Также Дмитрий Махонин уточнил, что в конце июня в Пермский край ожидается визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Стороны обсудят возможность открытия в Пермском крае музея космонавтики и строительства социальных объектов.





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