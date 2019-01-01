Пермский бизнес выставил на продажу детские центры и аттракционы Предприниматели не могут возобновить работу из-за эпидемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские предприниматели начали продавать бизнес, предлагающий образовательные и досуговые услуги для детей. Соотвествующие объявления появляются на торговых площадках.

Напомним, с конца марта в Пермском крае действует режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Ранее «Новый компаньон» писал о том, как детские центры и аниматоры пытаются работать онлайн.

Так, например, на продажу выставлен игровой центр в Кировском районе Перми, на ул. Маршала Рыбалко, 85б. Стоимость актива — 2 млн руб. Площадь центра составляет 250 кв. м. Ещё один детский центр в Кировском районе — на ул. Камышинской, 15/1 — стоит 1,6 млн руб. Площадь зала также превышает 200 кв. м.

Игровая комната в Мотовилихе, на ул. Лебедева, 34, продаётся за 190 тыс. руб. В комнате установлены батут, лабиринт, игрушки.

Детский центр дополнительного образования на ш. Космонавтов, 118 также выставлен на продажу за 2 млн руб. Это подразделение федеральной сети детских центров развития «Стартум». Владелец готов передать покупателю имеющиеся методики по обучению ментальной арифметике, скорочтению, каллиграфии и другому.

Детский аттракцион «Автогородок», работавший в ТЦ «Мачта», выставлен на продажу за 150 тыс. руб. В аттракцион входят девять электромобилей, бегомобиль, зарядные устройства, мини-АЗС, светофоры, дорожные знаки, видеонаблюдение.

Владельцы досугового центра «Панда» на Гайве пока выставили бизнес на аренду за 38 тыс. руб. Помещение площадью 65 кв. м используется для образовательного процесса, летнего лагеря, проведения праздников, мастер-классов.

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