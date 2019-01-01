Коронавирус подтвердился у ещё четырёх медработников Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у четырёх медицинских работников. Всего COVID-19 подтверждён у 338 медиков в регионе.

Напомним, ранее на карантин были закрыты отделения краевой больницы им. Вагнера в Березниках и больницы в Соликамске. Коронавирус обнаружен у сотрудников и пациентов.





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