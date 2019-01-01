Организации в сфере ЖКХ, оптовой торговли и IT получат налоговые льготы В Прикамье расширили список отраслей коронавируса, пострадавших от распространения коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 11 июня, на пленарном заседании Законодательного собрания сразу в двух чтениях приняли третий пакет мер поддержки отраслей экономики, пострадавших от распространения коронавируса.

Изначально планировалось, что перечень пострадавших расширят лишь предприятиями, работающими в сфере ЖКХ. Но между чтениями в законопроект внесли поправки о том, чтобы дополнительно включить в список оптовую торговлю непродовольственными товарами (ОКВЭД 46.4), разработку компьютерного программного обеспечения (62) и деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации (63.11).

Таким образом, организации, работающие в этих сферах, тоже смогут рассчитывать на налоговые льготы в виде пониженных ставок по УСН и уменьшения арендной платы за счёт снижения налога для арендодателя.

Также депутаты приняли поправку о расширении круга налогоплательщиков, которые смогут воспользоваться льготой в виде снижения суммы налога на имущество организаций от кадастровой стоимости в размере 50% для собственников торговых центров. Раньше для получения льготы нужно было, чтобы кадастровая стоимость 1 кв. метра объекта была не менее 30 тыс. руб, а сейчас — не менее 20 тыс. руб.

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