Власти Прикамья включат IT в список пострадавших отраслей Но компании, работающие в сфере консалтинга, права и бухгалтерских услуг, включать в список не станут Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края краевые власти представили своё решение о включении определённых сфер в список пострадавших отраслей.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников сообщил, что ОКВЭДы 68.2, 68.3 (аренда и управление недвижимым имуществом) получат отсрочку по уплате налога на имущество организаций, земельного налога и налога на имущество физлиц за 4-й квартал 2019 года — 3-й квартал 2020 года при снижении доходов более чем на 10%.

«Также мы очень внимательно анализировали IT-сферу. Они производят достаточно сложные, трудоёмкие, дорогие продукты, но рынок заказчиков для IT-сферы очень сильно сократился. Поэтому помимо действующих льгот по УСН для новых ИП и резидентов технопарков предлагаем включить ОКВЭДы 62 и 63.11 в региональный перечень пострадавших отраслей. Эти компании получат пониженные ставки по УСН и перенос сроков уплаты авансовых платежей за первый и второй кварталы по налогу на имущество и транспортному налогу», — сообщил министр.

Ещё краевые власти проанализировали, стоит ли добавлять в список пострадавших отраслей «розничную торговлю в неспециализированных магазинах» (47.1). Максим Колесников напомнил, что торговля продовольственными продуктами не прекращалась, а сейчас даже разрешена работа непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м. «При этом отмечу, что ОКВЭД 47.19 уже входит в федеральный перечень пострадавших отраслей, и им доступны все меры поддержки. Поэтому считаем, что в этом случае принимать дополнительных мер не нужно», — заявил глава минэкономразвития.

Касательно консультационных услуг, а также деятельности в области права и бухгалтерского учёта (69, 70.22, 74.90.2) Максим Колесников напомнил, что основная статья затрат у данных видов деятельности приходится на оплату труда сотрудников. Он подчеркнул, что для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в настоящий момент действует пониженный тариф страховых взносов, а краевая микрофинансовая организация выдаёт микрозаймы на выплату зарплат.

Компании, занимающиеся строительными специализированными работами (43), тоже получили отказ на включение в список. По словам Максима Колесникова, предприниматели этой отрасли в основном продолжали вести свою деятельность. Кроме того, в Пермском крае на постоянной основе действуют пониженные ставки по УСН для компаний строительной отрасли с численностью сотрудников меньше 15 человек.

Также власти края рассмотрели вопрос включения в список пострадавших отраслей оптовую торговлю (46). По словам министра, в крае уже действуют меры поддержки для оптовой торговли газетами и журналами. При этом в связи с тем, что торговля продовольственными товарами не прекращалась, в региональный перечень пострадавших от коронавируса отраслей включат только оптовую торговлю непродовольственными потребительскими товарами (46.4). Это решение обусловлено тем, что именно этот ОКВЭД непосредственно связан с розницей, которая испытывает сложности в работе. В результате предприятия с ОКВЭДом 46.4 смогут получить пониженние ставки УСН и отсрочку на уплату УСН, транспортного налога и налога на имущество организаций за и 2-й квартал.

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