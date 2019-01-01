Власти Прикамья предложили смягчить требования для получения льгот крупными ТЦ Требования к кадастровой стоимости 1 кв. м объекта снизят с 30 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Пономарёв

Сегодня, 4 июня, на заседании штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края обсудили обоснованность требований для получения льгот крупными ТЦ.

В мае Заксобрание в рамках второго пакета мер поддержки приняло поправку в налоговое законодательство о предоставлении собственникам торговых центров площадью более 5000 кв. м скидки в размере 50% суммы налога на имущество за 2020 год. Льготой могут воспользоваться только те собственники, у которых право собственности зарегистрировано более чем на 99% площади здания. Также требовалось, чтобы кадастровая стоимость 1 кв. м в этом ТЦ была не менее 30 тыс. руб.

Министр экономического развития Максим Колесников сообщил, что они проанализировали обращения от собственников торговых центров и кадастровую стоимость основных торговых объектов. В результате краевые власти решили смягчить требования к кадастровой стоимости 1 кв. м с 30 тыс. руб. до 20 тыс. руб.

Президент пермской ТПП Олег Жданов положительно отозвался об этом решении. Однако он добавил, что надо скорректировать ещё два требования к получателям скидки в размере 50% суммы налога на имущество.

«Прописано наличие одного собственника. А если их два или три? Почему если один собственник, то он пострадавший, а если несколько, то они не пострадавшие?Поэтому мы предлагаем вообще убрать этот пункт. Также не очень понятно, почему установлена площадь ТЦ не менее 5 тыс. кв. м. Налогом от кадастровой стоимости облагаются все ТЦ площадью от 300 кв. м. У нас есть обращения от торговых центров, у которых площадь 4200 кв. м, и они не понимают, почему они менее пострадавшие. Считаю, что критерий должен быть обоснован не только возможностями бюджета, но и объясним», — заявил Олег Жданов.

Максим Колесников объяснил, что эти требования на получение льготы были установлены ещё до кризиса и предназначались только для крупных торговых центров, так как для них налог на имущество был очень тяжёлым. Именно поэтому был важен фактор площади ТЦ, принадлежащего одному собственнику. «Сейчас мы эту льготу несколько модернизировали, просто увеличив процент вычета. Напомню, что для всех остальных собственников торгово-офисной недвижимости сейчас будет действовать отсрочка по всем налогам. И если у кого-то существенно снизилась выручка, то отсрочка может достигать до одного года. Поэтому считаем, что всё достаточно справедливо», — сказал министр.

В заключение обсуждения глава региона Дмитрий Махонин поручил правительству просчитать размер выпадающих доходов краевого бюджета в случае снижения снижения требований к площади ТЦ, чтобы льготу могли получить не только торговые центры площадью больше 5 тыс. кв. м.

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