Евгения Пастухова журналист Фонд «Петербургская политика» отнёс Пермский край к регионам со средним темпом снятия карантинных мер Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд «Петербургская политика» опубликовал обзор «Ограничительные меры регионов: отменять нельзя сохранять». Он составлен на основе официальной информации и данных СМИ о снятии регионами карантинных мер. Кроме того, эксперты классифицировали интенсивность шагов по снятию ограничений.

Пермский край попал в группу со средним темпом. Прикамье, по данным на 25 мая, находилось на 42-м месте по соотношению количества инфицированных коронавирусом к численности населения.

В группе с высоким темпом снятия ограничений — пять регионов, в том числе Татарстан. В Татарстане отменена система пропусков и запрет на выход из дома для людей старше 65 лет, открыты детские сады, возобновлена работа 90% предприятий.

Низкие темпы «диагностировали» в 20 регионах. Ещё в 21 ограничения сохранены в прежнем (апрельском) объёме. Это Москва (1 место), Московская область (3 место), Ингушетия (4 место), Северная Осетия (5 место), Кабардино-Балкария (10 место), Нижегородская область (11 место), Санкт-Петербург (13 место), Курская область (17 место), Чечня (52 место), Дагестан (32 место), Приморский край (55 место), Челябинская область (70 место) и ряд других регионов.

Напомним, 5 июня было принято решение о продлении режима самоизоляции в Пермском крае до 15 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.