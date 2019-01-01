Режим самоизоляции в Пермском крае продлён до 15 июня Но театрам разрешат репетиции, а политическим партиям — выдвижение кандидатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оперативный штаб Пермского края по противодействию распространению коронавируса принял решение продлить в регионе режим самоизоляции до 15 июня.

В частности, дополнительно разрешается репетиционная работа театров и концертных залов. Их список будет утверждаться дополнительно. Также разрешат деятельность в спорте высших достижений (подготовку спортсменов и профессиональных команд).

Кроме того, политические партии смогут начать выдвижение кандидатов.

Напомним, ранее режим самоизоляции действовал до 8 июня. В рамках режима самоизоляции гражданам необходимо оставаться дома, но разрешено посещать магазины, аптеки, гулять с собакой. Позднее для прогулок были открыты парки и скверы. Люди старше 65 леи или имеющие хронические заболевания должны оставаться дома.

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