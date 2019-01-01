Отделения краевой инфекционной больницы закрыли на карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

С сегодняшнего дня, 5 апреля, и до снятия всех рисков для пациентов и персонала отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96 закрыты на карантин.

По предписанию главного санитарного врача Пермского края все структурные подразделения инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96 прекратили приём и выписку пациентов. Разрешён только приём пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Все пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию будут перенаправлены в другие медицинские учреждения Пермского края, подготовленные для приёма таких пациентов.

Напомним, что ранее у двух медицинских работников больницы появились симптомы пневмонии. У них и контактных лиц были взяты пробы для выявления коронавирусной инфекции. Коронавирус подозревается ещё у трёх сотрудников больницы.

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