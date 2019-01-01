Двух сотрудников краевой инфекционной больницы госпитализировали с признаками пневмонии Поделиться Поделиться Твитнуть

Два сотрудника краевой клинической инфекционной больницы госпитализированы с признаками пневмонии. Об этом сообщает канал «Стоп Коронавирус Пермь». Всего на 3 апреля в специализированных медучреждениях проходят лечение 24 человека. из них 15 человек с коронавирусом, а также девять пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение тестирования на коронавирус.

Тестирование пройдут и сотрудники больницы.





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