Дмитрий Енцов журналист Из-за отрыва грунта на стройплощадке на эспланаде пришлось заменять трамвайные пути Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: минстрой Пермского края

В Перми на ул. Петропавловская на участке от ул. Попова до ул. Осинская проходят работы по замене трамвайных путей. Вызвано это ЧП на стройплощадке МФЦ «Эспланада», которое произошло 31 марта.

Как уточнили в региональном минстрое, все работы должны быть завершены до 6 апреля, после этого трамвайное движение на участке возобновится.

Кроме того, к 3 апреля завершены все первоочередные противоаварийные работы, а к 19 апреля должны завершиться основные противоаварийные работы. Только после этого подрядчик сможет продолжить непосредственное строительство МФЦ.

Напомним, вечером 31 марта на месте строительства МФЦ «Эспланада» произошёл отрыв грунта.

В результате стеновая конструкция, отделяющая площадку от ул. Петропавловской и Осинской, сдвинулась и конструкция оказалась под угрозой разрушения, поэтому пешеходное и трамвайное движение на участке приостановлено.

После этого все строительные работы временно прекратились.

«При разработке котлована произошло небольшое (30 см), не предусмотренное проектом движение грунта. В настоящее время ведётся обратная засыпка котлована грунтом. До разработки проекта усиления работы на данном участке приостановлены», — пояснили в компании-инвесторе ГК «Проспект Групп».

Отметим, что ранее на этом месте располагалась кондитерская фабрика. Затем участок был приобретён ГК «Проспект Групп». В сентябре 2019 года выдано разрешение на строительство многофункционального центра «Эспланада», в котором должны размещаться торговые площади, рестораны, кафе, сеть кинотеатров, пятизвёздочная гостиница.

Работы на участке начались в ноябре. Генподрядчиком начального этапа первой очереди (её площадь должна составить 80 тыс. кв. м) стала компания ОАО «Нью Грунд», а всего МФЦ — «ЛимакМаращСтрой».

Первая очередь должна быть построена в конце 2021 года, а весь МФЦ «Эспланада» — в 2023 году.

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