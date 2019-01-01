Дмитрий Енцов журналист ГК «Проспект Групп»: На месте строительства МФЦ «Эспланада» ведётся засыпка котлована Поделиться Поделиться Твитнуть

Владелец стройплощадки МФЦ «Эспланада» и инвестор этого проекта — ГК «Проспект Групп» — прокомментировал происшествие, которое произошло на участке поздно вечером 31 марта.

«При разработке котлована произошло небольшое (30 см), непредусмотренное проектом, движение грунта. В настоящее время ведётся обратная засыпка котлована грунтом. До разработки проекта усиления работы на данном участке приостановлены», - пояснили в компании.

Утром 1 апреля министерство строительства Пермского края провело оперативное совещание после обрушения грунта на месте строительства торгово-развлекательного центра на эспланаде.

Было принято решение о приостановке строительных работ, за исключением противоаварийных. Подрядчику дано поручение провести необходимые мероприятия по укреплению подпорной стенки.

До окончания противоаварийных работ перекрыт художественный центр «Росток», который в настоящий момент находится на карантине, а также изменено движение трамваев.

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