Строительные работы на месте обрушения грунта на эспланаде в Перми приостановлены
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Министерство строительства Пермского края провело оперативное совещание после обрушения грунта на месте стрительства торгово-развлекательного центра на эспланаде.
Было принято решение о приостановке строительных работ, за исключением противоаварийных. Подрядчику дано поручение провести необходимые мероприятия по укреплению подпорной стенки.
До окончания противоаварийных работ перекрыт художественный центр «Росток», который в настоящий момент находится на карантине, а также изменено движение трамваев.
Напомним, обрушение произошло вечером 31 марта.
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