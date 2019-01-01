Строительные работы на месте обрушения грунта на эспланаде в Перми приостановлены Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края провело оперативное совещание после обрушения грунта на месте стрительства торгово-развлекательного центра на эспланаде.

Было принято решение о приостановке строительных работ, за исключением противоаварийных. Подрядчику дано поручение провести необходимые мероприятия по укреплению подпорной стенки.

До окончания противоаварийных работ перекрыт художественный центр «Росток», который в настоящий момент находится на карантине, а также изменено движение трамваев.

Напомним, обрушение произошло вечером 31 марта.