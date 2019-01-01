Дмитрий Енцов журналист На стройплощадке торгово-развлекательного центра около эспланады обвалился грунт Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: минстрой Пермского края

В Перми поздно вечером 31 марта на месте строительства МФЦ «Эспланада» (перекрёсток ул. Попова и Петропавловская) произошёл отрыв грунта.

В результате стеновая конструкция, отделяющая площадку от ул. Петропавловская сдвинулась и конструкция оказалась под угрозой разрушения, всё это могло рухнуть на тротуар и трамвайные пути. Поэтому пешеходное движение и движение трамваев по Петропавловской перекрыто. Но пока неизвестно на какой срок.

В минстрое уточнили, что на объекте всю ночь будут идти противоаварийные работы, создан оперативный штаб под руководством первого заместителя председателя правительства Пермского края Михаила Сюткина с участием руководства Ленинского района.

Фото: минстрой Пермского края

Отметим, что ранее на этом месте располагалась кондитерская фабрика. Затем участок был приобретён ГК «Проспект Групп». В сентябре 2019 года выдано разрешение на строительство многофункционального центра «Эспланада», в котором должны размещаться торговые площади, рестораны, кафе, сеть кинотеатров, пятизвёздочная гостиница.

Работы на участке начались в ноябре. Генподрядчиком начального этапа первой очереди (её площадь должна составить 80 тыс. кв. м.) стала компания ОАО «Нью Грунд», а всего МФЦ – «ЛимакМаращСтрой».

Первая очередь должна быть построена в конце 2021 года, а весь МФЦ «Эспланада» - в 2023 году.