Главврач пермского онкоцентра Максим Мезенцев находится в тяжёлом состоянии Его родственники сообщают о нервном истощении Поделиться Поделиться Твитнуть

Главный врач Пермского онкологического диспансера Максим Мезенцев госпитализирован. По данным источников «Нового компаньона» в краевом правительстве, у него двусторонняя пневмония.

Однако родственники Мезенцева эту информацию опровергают и называют причиной госпитализации нервное истощение:

«Он действительно плохо себя чувствует, находится в краевой больнице, но связано это не с какими-либо инфекциями, а с психологическим давлением, под воздействием которого он находится в состоянии нервного истощения. Искажение информации о состоянии его здоровья — часть кампании по моральному давлению на него. Это закончится тем, что он просто не придёт в себя после этих потрясений».

Напомним, ранее Максим Мезенцев побывал за рубежом и, не выдержав карантинные 14 дней, вернулся на работу. В минздраве планировали принять в отношении главврача кадровые меры. Но вскоре ведомство сообщило, что тесты Максима Мезенцева показали отрицательный результат на коронавирус.





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