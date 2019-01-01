У главврача Пермского онкодиспансера Максима Мезенцева подозревается коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

Подозрение на диагноз «Коронавирусная инфекция» выявлено у главного врача Пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердил источник, близкий к краевому минздраву. Ранее Мезенцев побывал за границей. Симптомов коронавируса и ОРВИ у него не было. Сейчас Максим Мезенцев госпитализирован.

Напомним, 25 марта стало известно об ещё двух заражённых. Всего в Пермском крае коронавирус подтверждён у пяти человек. 24 марта стало известно о том, что диагноз поставлен главврачу одной из пермских больниц.