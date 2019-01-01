У главврача Пермского онкодиспансера нет коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

У главврача Пермского онкодиспансера Максима Мезенцева и его супруги нет признаков коронавируса, сообщает телеграм-канал «Стоп коронавирус. Пермь». Это показали углублённые исследования, проведённые в лаборатории Новосибирска. Их результаты пришли 29 марта.

Напомним, у Максима Мезенцева было выявлено подозрение на коронавирус. Ранее он вернулся из-за рубежа и вышел на работу без проведения карантина. Симптомов болезни у него не было. Однако из-за нарушения карантина краевые власти планировали принять кадровое решение относительно Мезенцева.