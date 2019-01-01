Дмитрий Енцов журналист Возобновление трамвайного движения вдоль эспланады планируется до 6 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Вечером 1 апреля на площадке строительства МФЦ «Эспланада» на пересечении ул. Петропавловской и Попова состоялось очередное совещание штаба по ликвидации аварийной ситуации.

Как уточнили в региональном минстрое, определено, что первичные противоаварийные работы подрядчик закончит 3 апреля, полностью их завершит к 19 апреля, а трамвайное движение вдоль Петропавловской на участке от Попова до Куйбышева возобновится до 6 апреля.

«Ситуация в настоящий момент стабилизировалась, движение грунтов остановлено», —пояснили в минстрое.

Напомним, вечером 31 марта на месте строительства МФЦ «Эспланада» произошёл отрыв грунта.

В результате стеновая конструкция, отделяющая площадку от ул. Петропавловской и Осинской, сдвинулась и конструкция оказалась под угрозой разрушения, поэтому пешеходное и трамвайное движение на участке приостановлено.

После этого все строительные работы временно прекратились.

«При разработке котлована произошло небольшое (30 см), не предусмотренное проектом движение грунта. В настоящее время ведётся обратная засыпка котлована грунтом. До разработки проекта усиления работы на данном участке приостановлены», — пояснили в компании-инвесторе ГК «Проспект Групп».

Отметим, что ранее на этом месте располагалась кондитерская фабрика. Затем участок был приобретён ГК «Проспект Групп». В сентябре 2019 года выдано разрешение на строительство многофункционального центра «Эспланада», в котором должны размещаться торговые площади, рестораны, кафе, сеть кинотеатров, пятизвёздочная гостиница.

Работы на участке начались в ноябре. Генподрядчиком начального этапа первой очереди (её площадь должна составить 80 тыс. кв. м) стала компания ОАО «Нью Грунд», а всего МФЦ — «ЛимакМаращСтрой».

Первая очередь должна быть построена в конце 2021 года, а весь МФЦ «Эспланада» — в 2023 году.

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