Краевой минздрав прокомментировал тесты на коронавирус скончавшейся журналистки Анастасии Петровой Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова прокомментировала диагноз скончавшейся 31 марта Анастасии Петровой.

Напомним, главный редактор пермской газеты «Деловой Интерес» Анастасия Петрова была госпитализирована в тяжёлом состоянии 24 марта. Свой первый тест на коронавирус она прокомментировала как отрицательный, но уточняла, что контактировала с людьми, вернувшимися из Европы.

По словам Оксаны Мелеховой, рабочим диагнозом Анастасии Петровой является пневмония с крайне скоротечным течением. При этом краевой минздрав ждёт новых результатов тестов на коронавирус.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Мы ждём результатов исследований, чтобы определить тип возбудителя. Как только мы его определим, то доведём до сведения. Анастасия наблюдалась как приехавшая из-за рубежа и все контактировавшие с ней определены, они в изоляции, у всех мазок взят на коронавирус и проведены противоэпидемические мероприятия. Первый результат Анастасии был сомнительный, поэтому мы обратились в федеральный центр. Дождёмся результата. Мы уже понимаем круг её общения и их результаты тестирования.

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