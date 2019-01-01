Григорий Серёдкин «Парма» обновила клубный рекорд посещаемости за неполный сезон в Единой лиге ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» обновил клубный рекорд посещаемости по итогам досрочно завершённого сезона Единой лиги ВТБ 2019/2020. В среднем на игру пермского баскетбольного клуба в УДС «Молот» приходили 5233 болельщика.

Напомним, в пятницу, 27 марта, совет лиги принял решение досрочно завершить сезон Единой лиги ВТБ 2019/2020 из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на официальной странице турнира «ВКонтакте», за четыре сезона в лиге «Парма» как никогда была близка к первому в истории клуба выходу в плей-офф турнира:

«Нет ничего удивительного в том, что пермская арена — дворец спорта «Молот» — в очередной раз стала самой посещаемой. В среднем на матчи «Пармы» приходили 5233 болельщика — это лучшие цифры команды за четыре сезона в лиге. Прямая зависимость от результатов игр здесь тоже есть: по сравнению с предыдущим чемпионатом, в «Молоте» поддерживали свою команду примерно на тысячу человек больше».

Отметим, «Парма» должна была сыграть ещё две домашних игры с лидерами чемпионата и средняя посещаемость могла вырасти. 30 марта пермяков ожидала встреча с подмосковными «Химками», а 5 апреля с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Всего в рамках неполного сезона команда Казиса Максвитиса провела 10 домашних игр, в которых одержала пять побед. На момент завершения турнира, «Парма» занимала пятое место в турнирной таблице и имела в активе восемь побед в 18 играх.