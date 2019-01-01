Григорий Серёдкин Сезон Единой лиги ВТБ 2019/20 досрочно завершён Поделиться Поделиться Твитнуть

Сезон Единой лиги ВТБ 2019/20, в котором принимал участие пермский БК «Парма», досрочно завершён. Решение о завершении турнира в связи с распространением пандемии коронавируса принял совет лиги.

Как сообщается на официальной странице Единой лиги ВТБ «ВКонтакте», в текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой.

«Чемпионат продолжать нецелесообразно и, учитывая распространение коронавируса в Европе и в мире, гораздо важнее сохранить здоровье игроков, их родных, работников клубов и болельщиков».

Отметим, чемпион сезона 2019/20 определён не будет, так как не соблюдён спортивный принцип. На момент приостановления сезона команды сыграли разное количество матчей. Не был завершён и регулярный чемпионат.

Перед приостановкой сезона «Парма» занимала пятое место в турнирной таблице. Пермский клуб имел в активе восемь побед. Это лучший показатель за всю историю выступления «Пармы» в Единой лиге ВТБ. Впереди у команды оставалось ещё шесть матчей регулярного чемпионата.