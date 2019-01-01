Дмитрий Енцов журналист Пациентов с коронавирусом будут госпитализировать в семи муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Больницы семи муниципалитетов Пермского края готовятся к приёму пациентов с положительными тестами на коронавирусную инфекцию. Об этом 31 марта на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов заявила региональный министр здравоохранения Оксана Мелехова.

«В Осе готовятся 35 коек, в Чайковском — 50, Октябрьском — 45, Березниках — 110, Кудымкаре — 50, Краснокамск готовится к приёму беременных инфицированных», —пояснила Оксана Мелехова.

В Перми для приёма пациентов с коронавирусом подготовлены шесть медучреждений: краевая инфекционная больница, МСЧ №1, городская больница №6 и городская клиническая больница №7, краевая клиническая больница, клинический кардиологический диспансер.

На сегодняшний день готовность всех предполагаемых мест составляет 30% (этот норматив был поставлен к 3 апреля, он уже выполнен), подготовлены 360 коек с аппаратами ИВЛ.

«Все тесты отправляются в московскую лабораторию, результат получаем в течение трёх суток», — добавила министр здравоохранения.

Напомним, по информации краевого минздрава, на утро 31 марта в больницах Перми находится 58 человек с симптомами ОРВИ (их проверяют на наличие коронавируса). Это на девять пациентов больше, чем сутки назад.

Кроме того, увеличилось количество жителей, находящихся на домашнем карантине, — их 3936 человек (+181 относительно 30 марта). У них нет признаков болезни, но они либо вернулись из-за рубежа, либо контактировали с теми, у кого есть подозрения на коронавирус.

Напомним, 30 марта в регионе зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 13 человек: 12 — прибывшие из-за рубежа, один — контакт с инфицированным уже по прибытии в Пермь. При этом один положительный тест выявлен не в Перми, а в Чайковском. Пациент транспортируется в краевую столицу.