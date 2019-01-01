Дмитрий Енцов журналист У пациента в Чайковском выявлен предварительный положительный тест на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

В городе Чайковском выявлен первый «предварительно положительный» тест на коронавирус у одного из пациентов. Об этом 31 марта на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов заявила региональный министр здравоохранения Оксана Мелехова.

По её словам, пациент будет отправлен в Пермь в одну из клиник. Напомним, в Перми для приёма пациентов с коронавирусом подготовлены шесть медучреждений: краевая инфекционная больница, МСЧ №1, городская больница №6 и городская клиническая больница №7, краевая клиническая больница, клинический кардиологический диспансер.

Оксана Мелехова добавила, что на сегодняшний день готовность больниц составляет 30% (этот норматив был поставлен к 3 апреля, он уже выполнен), подготовлены 360 коек с аппаратами ИВЛ.

По информации краевого минздрава, на утро 31 марта в больницах Перми находятся 58 человек с симптомами ОРВИ (их проверяют на наличие коронавируса). Это на девять пациентов больше, чем сутки назад.

Кроме того, увеличилось количество жителей, находящихся на домашнем карантине, — их 3936 человек (+181 относительно 30 марта). У них нет признаков болезни, но они либо вернулись из-за рубежа, либо контактировали с теми, у кого есть подозрения на коронавирус.

Напомним, 30 марта в регионе зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 13 человек: 12 — прибывшие из-за рубежа, один — контакт с инфицированным уже по прибытии в Пермь.