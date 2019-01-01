Дмитрий Махонин стал 11-м среди самых упоминаемых в соцсетях глав регионов РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин вошёл в топ-20 упоминаемых в соцсетях глав российских регионов по версии «Медиалогии».

Так по итогам февраля Дмитрий Махонин занял 11-е место с почти 14 тыс. сообщений о нём в соцсетях. Лидер рейтинга — глава Москвы Сергей Собянин. О нём соцсети сообщили в феврале 137,7 тыс. раз. На втором месте — глава Московской области Андрей Воробьёв с 67 тыс. сообщений в соцсетях, на третьем — глава Чечни Рамзан Кадыров, о котором в соцсетях в феврале написали 65 тыс. раз.

Напомним, Дмитрий Махонин была назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля 2020 года.