Дмитрий Енцов журналист За сутки количество пациентов с подозрением на коронавирус в больницах Перми выросло на 9 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации краевого минздрава, на утро 31 марта в больницах Перми находятся 58 человек с симптомами ОРВИ (их проверяют на наличие коронавируса). Это на девять пациентов больше, чем сутки назад.

Кроме того, увеличилось количество жителей, находящихся на домашнем карантине, — их 3936 человек (+181 относительно 30 марта). У них нет признаков болезни, но они либо вернулись из-за рубежа, либо контактировали с теми, у кого есть подозрения на коронавирус.

Напомним, 30 марта в регионе зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 13 человек.