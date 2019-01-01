Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае выявлены ещё двое жителей, инфицированных коронавирусом Общее количество заражённых за всё время в регионе — 13 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние сутки положительные тесты на коронавирусную инфекцию выявлены у двух жителей. Это мужчины 19 и 67 лет. Об этом сообщает оперштаб по противодействию распространения инфекции. Таким образом, общее количество инфицированных в Прикамье за всё время составляет 13 человек.

При этом один из двух выявленных заразился от контакта с больным, за рубеж он не выезжал.

По данным краевого минздрава, на утро 30 марта на домашний карантин из-за коронавирусной инфекции отправлены 3755 человек (+259 относительно 29 марта).

Это граждане без признаков болезни, вернувшиеся из-за рубежа либо контактировавшие с теми, у кого есть подозрения на коронавирус.

Количество тех, кто госпитализирован с симптомами ОРВИ, за сутки не изменилось — их 49 человек.

По стране за сутки инфицированных стало больше на 302 человека. За всё время инфицировано 1836 человек из 71 региона. Выздоровели 66 человек, скончались девять человек.