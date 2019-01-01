Роспотребнадзор выявил в Пермском крае 86 нарушителей карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю продолжает контроль ведения противоэпидемиологических мероприятий на территории региона.

На 29 марта 2020 года из органов полиции в краевой Роспотребнадзор поступило 86 материалов в отношении граждан, не соблюдающих режим самоизоляции. После завершения изоляции данные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ.

Напомним, в России наблюдается эпидемия коронавируса. в Москве более 1 тыс. заражённых, в Пермском крае — 11. Прибывшие из-за границы и контактировавшие с заражёнными обязаны самоизолироваться на 14 дней. Нарушителям карантина полагается штраф. Для физических лиц он составляет 100—500 руб. Также граждан могут принудительно изолировать в медицинское учреждение. Штрафы будут налагаться на ИП и юрлиц, не выполняющих противоэпидемиологические требования.