В Перми определены штрафы за нарушение карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Телеграм-канал «Стоп Коронавирус. Пермь» сообщил о штрафах, которые будут налагаться за невыполнение санитарно-гигиенических или противоэпидемических мероприятий. Такие действия регулируются ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях):

Так для физических лиц штраф варьируется от 100 до 500 руб.; для ИП — от 500 до 1000 руб. или приостановление деятельности до 90 суток; для юрлиц — от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При этом граждане, нарушающие режим самоизоляции, помимо штрафа, могут быть принудительно изолированы в медицинское учреждение.

Если нарушение самоизоляции повлекло массовое заболевание людей, то может наступить уголовная ответственность, которая предусматривает различные виды наказания — от штрафа до 80 тыс. руб. до лишения свободы на срок до пяти лет по ст. 236 УК РФ (в случае, если заразившийся от гражданина скончался).

Напомним, в Пермском крае на карантине находится 3,5 тыс. человек, коронавирус подтверждён у 10. В целях безопасности в регионе закрыты кафе, спортзалы, театры, кино, салоны красоты и тому подобное.