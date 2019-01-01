За сутки количество лиц на карантине в Перми выросло на 119 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила оперативную информацию по распространению коронавируса в регионе.

По состоянию на 28 марта в Пермском крае диагноз подтверждён у 10 человек. Количество лиц на карантине составляет 3 496 человек. У них нет симптомов заболеваний, но они контактировали с заражёнными или имеющими такую симптоматику. Также на карантине находятся вернувшиеся из зарубежных поездок.

У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

По состоянию на 27 марта на карантине находились 3377 человек.