В горнолыжном центре «Губаха» сгорело кафе «Монблан»
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В кафе «Монблан» на горе Крестовой в Губахе произошёл пожар. Как сообщает местное издание «Медиакуб», кафе расположено на территории горнолыжного центра «Губаха»,
Пожар, произошедший вечером 26 марта, уничтожил большую часть заведения. Возгорание началось в мангальной зоне. Пострадавших нет.
Напомним, распоряжением Правительства РФ с 27 марта запрещена работа горнолыжных центров для противодействия распространению коронавируса.
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