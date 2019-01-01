Мария Сыропятова Кафе, санатории и детские лагеря в РФ закрыты на карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов приостановить работу заведений общественного питания. Согласно поручению премьер-министра, размещённому на официальном портале Правительства России, срок приостановки — с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Исключение сделано только для дистанционной торговли.

В поручениях премьера также говорится о рекомендациях регионам приостановить действие горнолыжных трасс, а также объектов на других курортах. Срок действия рекомендации — с 28 марта по 1 июня 2020 года. На этот же срок приостановлена работа всех подведомственных федеральным органам власти санаториев, домов отдыха и детских лагерей.